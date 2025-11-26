Бюджетная практика мэра из ХМАО признана одной из лучших в России

Бюджетная практика главы Сургутского района Андрея Трубецкого стала одной из лучших в стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бюджетная практика Сургутского района вошла в число победителей Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Итоги подвели в Москве. Конкурс проводили Финансовый университет при правительстве РФ, Союз развития государственных финансов и журнал «Бюджет».

«Наш проект — „Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей Стратегии социально-экономического развития Сургутского района“. В нем представлены инновационные подходы и механизмы, которые муниципалитет использует сегодня, чтобы обеспечить достижение долгосрочных целей. Среди них: оптимизация расходов, их ориентированность на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение бюджетной эффективности поселений Сургутского района, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии», — написал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

По его словам, исполнение бюджета закреплено на уровне не ниже 99,5%, ежегодный рост доходов — не меньше 4%, а не менее 22% собственных средств направляется на развитие территорий. Он уточнил, что одним из ключевых показателей остается рост числа налогоплательщиков.

Продолжение после рекламы

С 2015 года исполнение бюджета увеличилось с 88% до 100%, собственные доходы удвоились, а база налогоплательщиков выросла на 344%. Трубецкой отметил, что поступления от малого и среднего бизнеса выросли в четыре раза, а занятость в нем — в пять раз.