В Сургуте неадекват разгромил подъезд и показал жильцам гениталии. Видео

27 ноября 2025 в 11:28
Жильцы пожаловались на неадекватного мужчину

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Сургуте мужчина в неадекватном состоянии разгромил подъезд дома на улице Каролинского, 12 и показал гениталии в видеокамеру. Об инциденте рассказали жильцы дома в соцсетях.

«Ночью расхаживал неадекват с железякой. Разгромил лифт, нагадил на батарею, кидал стеклянные бутылки, разрисовал стены. Орал и буянил, разбудил всех», написали жители в telegram-канале «К-Информ Сургут».

На видео видно, как мужчина бросает окурки, портит имущество дома, а также показывает нецензурные жесты. Жильцы считают, что он мог напасть на кого-то, однако, к счастью, в этот момент в подъезде никого не оказалось.

В УМВД Югры URA.RU сообщили, что уже разбираются в ситуации. «Сотрудниками полиции проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

Видео — «К-Информ Сургут»

