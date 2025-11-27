Молодая работница ПВЗ обворовала маркетплейс в ХМАО
Девушку подозревают в воровстве заказов в Нягани
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Двадцатилетнюю сотрудницу пункта выдачи маркетплейса в Нягани подозревают в краже. Силовики считают, что девушка наворовала заказов почти на 200 тысяч рублей.
«Предварительно установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, заказывала товары, оформляла фиктивные возвраты, а сами товары присваивала себе. Похищенное имущество, в числе которого дорогостоящие мобильные телефоны, одежда и аксессуары, девушка выносила с работы в пакетах», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
О пропаже товаров в полицию заявил представитель пункта выдачи. Сумма ущерба составила 172 120 рублей. На девушку завели уголовное дело. Ей выдали подписку о невыезде.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!