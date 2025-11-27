Молодая работница ПВЗ обворовала маркетплейс в ХМАО

Девушку подозревают в воровстве заказов в Нягани Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Двадцатилетнюю сотрудницу пункта выдачи маркетплейса в Нягани подозревают в краже. Силовики считают, что девушка наворовала заказов почти на 200 тысяч рублей.

«Предварительно установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, заказывала товары, оформляла фиктивные возвраты, а сами товары присваивала себе. Похищенное имущество, в числе которого дорогостоящие мобильные телефоны, одежда и аксессуары, девушка выносила с работы в пакетах», — говорится в telegram-канале полиции Югры.