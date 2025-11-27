Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Молодая работница ПВЗ обворовала маркетплейс в ХМАО

27 ноября 2025 в 11:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девушку подозревают в воровстве заказов в Нягани

Девушку подозревают в воровстве заказов в Нягани

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Двадцатилетнюю сотрудницу пункта выдачи маркетплейса в Нягани подозревают в краже. Силовики считают, что девушка наворовала заказов почти на 200 тысяч рублей.

«Предварительно установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, заказывала товары, оформляла фиктивные возвраты, а сами товары присваивала себе. Похищенное имущество, в числе которого дорогостоящие мобильные телефоны, одежда и аксессуары, девушка выносила с работы в пакетах», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

О пропаже товаров в полицию заявил представитель пункта выдачи. Сумма ущерба составила 172 120 рублей. На девушку завели уголовное дело. Ей выдали подписку о невыезде.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал