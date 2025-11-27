Логотип РИА URA.RU
ФАС завела дело на застройщика, оставившего жителей Сургута без элитного ремонта

27 ноября 2025 в 10:59
Антимонопольная служба завела дело на застройщика (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Антимонопольная служба завела дело на застройщика в Сургуте. Причиной стала недостоверная реклама. Покупатели пожаловались на девелопера из-за подъездов, которые заявлялись как дизайнерские, но реальная отделка оказалась другой.

«В управление поступило обращение от собственников многоквартирного дома в городе Сургут указывающее на действия ООО „СЗ Городской парк“ выразившиеся в распространении недостоверной, вводящей в заблуждение рекламы», — говорится на сайте ведомства. Антимонопольщики выяснили, что девелопер размещал рекламу в буклетах, на уличных баннерах и публиковал информацию о строительстве на официальном сайте и в соцсетях.

В рекламе сообщалось, что застройщик выполнит дизайнерскую отделку мест общего пользования. Но антимонопольщики выяснили, что реальная отделка отличается от заявленной.

«Управление пришло к выводу, что такая рекламная информация может ввести потребителей в заблуждение. Дело будет рассмотрено 28 ноября», — уточняют в ФАС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покупатели квартир в ЖК «Сити Парк» пожаловались на застройщика. По словам дольщиков, девелопер рекламировал дом с подъездами в стиле лобби отеля, но реальная отделка оказалась хуже заявленной в рендерах.

