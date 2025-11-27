В ХМАО кандидат в мировые судьи попала в ДТП перед назначением на пост

Кандидат на должность мирового судьи судебного участка №5 Сургутского судебного района Светлана Михеева попала в ДТП накануне 50-го заседания окружного парламента, где рассматривался вопрос о ее назначении. Об этом передает журналист URA.RU из зала заседания.