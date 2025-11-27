В ХМАО кандидат в мировые судьи попала в ДТП перед назначением на пост
Светлана Михеева назначена на должность мирового судьи судебного участка №5 Сургутского судебного района
Фото: Илья Московец © URA.RU
Кандидат на должность мирового судьи судебного участка №5 Сургутского судебного района Светлана Михеева попала в ДТП накануне 50-го заседания окружного парламента, где рассматривался вопрос о ее назначении. Об этом передает журналист URA.RU из зала заседания.
«К сожалению, Светлана Валерьевна, когда сюда ехала, попала в небольшое ДТП. Поэтому она очно не присутствует. Есть предложение рассмотреть вопрос без ее присутствия», — заявил председатель думы Борис Хохряков.
Депутаты поддержали кандидатуру Михеевой. 36 проголосовали «за», двое не голосовали.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!