В Кургане временно отключат воду в ряде домов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане будет временно отключена вода в ряде жилых домов и административных зданий в связи с проведением работ на сетях. Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.
«В связи с проведением работ сторонней организацией на сетях холодного водоснабжения по адресу: ул. К. Мяготина д.32, 17 ноября будет временно ограничено ХВС в ряде жилых домов и административных зданий», — пишет организация. Отключение затронет следующие адреса: ул. Кремлева (дома 2, 4а, 6, 7, 9, 12), ул. Сухэ-Батора (дома 1, 3, 3а, 5, 7), ул. Т. Невежина (дома 3, 4, 6а), ул. Победы (дома 3, 4, 10), ул. Свердлова (дома 1а, 5, 7, 9) и ул. К. Мяготина (дом 32).
Кроме того, в список затронутых адресов входят такие значимые объекты, как Военный комиссариат (ул. Кремлева, д. 12), Сибирско-Уральская энергетическая компания (ул. Т. Невежина, д. 3), Колледж культуры (ул. Победы, д. 10), магазин «Магнит» (ул. Свердлова, д. 1а) и детский сад № 57 «Сказка» (ул. Свердлова, д. 9). Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00. Жителей просят сделать необходимый запас воды и извиняются за временные неудобства.
