В Кургане временно отключат воду в ряде домов

В Кургане будет временно отключена вода в ряде жилых домов и административных зданий в связи с проведением работ на сетях. Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.

«В связи с проведением работ сторонней организацией на сетях холодного водоснабжения по адресу: ул. К. Мяготина д.32, 17 ноября будет временно ограничено ХВС в ряде жилых домов и административных зданий», — пишет организация. Отключение затронет следующие адреса: ул. Кремлева (дома 2, 4а, 6, 7, 9, 12), ул. Сухэ-Батора (дома 1, 3, 3а, 5, 7), ул. Т. Невежина (дома 3, 4, 6а), ул. Победы (дома 3, 4, 10), ул. Свердлова (дома 1а, 5, 7, 9) и ул. К. Мяготина (дом 32).