Многомиллиардный тюменский мегапроект рискует стать убыточным

Тюменский инвестпроект агрохолдинга «Юбилейный» останется без рынков сбыта из-за санкций

Сергей Мамонтов назвал США и страны ЕС главными покупателями горохового белка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Завод «Протеинсиб», который строит в Ишимском районе Тюменской области крупнейший уральский агрохолдинг «Юбилейный», может остаться без рынков сбыта из-за санкций. О том, что крупнейшие рынки горохового белка находятся в странах ЕС и Северной Америки, заявил URA.RU генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов.

«Сейчас крупнейшие покупатели растительного белка — это страны Евросоюза и США. В России потребление растительного белка сейчас в пределах трех тыс. тонн в год. Наш будущий завод готов производить 11 тысяч тонн горохового изолята в год, то есть больше половины нужно будет отправлять на экспорт», — пояснил Мамонтов.

Конкретных рынков сбыта на западе гендиректор «Юбилейного» не назвал. Пути экспорта, который из-за положения на мировой политической арене для России практически невозможен, Мамонтов так же не обозначил, отметив только, что «варианты есть».

Известно так же, что инвестиционному проекту стоимостью в 6,7 млрд рублей с трудом удалось найти новых поставщиков нужного оборудования. По словам Мамонтова, после ухода из России западных компаний, новыми партнерами стали производители из Китая и Турции.

Проблемы с экспортом в западном направлении у Тюменских компаний возникли после того, как США и страны ЕС ввели экономические санкции. Они стали ответом на начало спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало, как санкции отразились еще на одном тюменском предприятии «Юбилейного».