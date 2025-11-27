Режиссер из Перми Антон Богданов снял фильм о зоопарке в блокадном Ленинграде
Картина под названием «Красавица» (6+) основана на реальных событиях
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Фильм о героических усилиях сотрудников Ленинградского зоосада по спасению животных в тяжелых условиях первой блокадной зимы 1941 года создал пермский режиссер Антон Богданов. Картина под названием «Красавица» (6+) основана на реальных событиях. Особое внимание в фильме уделяется судьбе бегемотихи Красавицы — обитательницы зоосада.
«Съемки киноленты проходили в Санкт-Петербурге, а премьера запланирована на 19 февраля 2026 года. В фильме снялись известные актеры, среди которых Иван Добронравов, народный артист России Виктор Сухоруков, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народный артист России Борис Щербаков, Владимир Афанасьев, Юлия Пересильд и другие исполнители», —пишет ИА «Текст».
Антон Богданов окончил Пермский государственный институт искусства и культуры. Он получил известность благодаря участию в сериале «Реальные пацаны» и новогодней серии фильмов «Елки», а также как режиссер двух картин об Иване Семенове.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!