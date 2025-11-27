В Пермском крае работает 15 тысяч волонтеров Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высоко оценил помощь, которую оказывают сотрудники социальных служб и волонтеры населению региона. В среду, 26 ноября, глава региона посетил Единый социальный центр Индустриального района города Перми. Особое внимание он уделил поддержке, оказываемой ветеранам.

«Вы одной дружной командой помогаете людям, которые нуждаются в особой поддержке. Большое внимание уделяете ветеранам Великой Отечественной войны, участникам спецоперации, которые вернулись домой», — отметил Махонин. Он поблагодарил сотрудников соцслужб за отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь. В свою очередь волонтеры Победы рассказали главе региона о своем опыте работы с ветеранами. Так, по словам Валерии Юшковой, волонтеры тесно сотрудничают с фондом «Память поколений». Благодаря такому взаимодействию для ветерана из Барды удалось приобрести управляемую кресло-коляску.

«Теперь мужчина сам может ездить по дому, делать какие-то мелкие бытовые дела. Для него было очень важно сохранить свою самостоятельность», — пояснила Юшкова, отметив, что всего в Прикамье насчитывается почти 15 тысяч волонтеров.

Также в ходе встречи глава министерства труда и соцразвития Пермского края Павел Фокин рассказал губернатору о модернизации помещений в организациях, оказывающих социальные услуги в рамках нацпроекта «Семья». Сейчас они работают по принципу Единого социального центра. А спектр помощи, широк: здесь можно получить консультацию юриста, специалистов по вопросам соцзащиты, занятости населения. Глава ведомства отмечает, что главная цель появления подобных центров, «создать доброжелательную среду для посетителей и сотрудников».

«Подобные Центры уже открыты в Соликамске, Чердыни, Чусовом, Орде и других населенных пунктах. В Березниках, Суксуне они работают на площадке многофункциональных центров „Мои документы“, — подчеркнул Фокин.