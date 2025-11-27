В Пермском крае подешевел бензин

Это уже вторая неделя подряд, когда в регионе отмечается тенденция к снижению цен на топливо Фото: Илья Московец © URA.RU

С 18 по 24 ноября в Пермском крае наблюдалось снижение средней стоимости автомобильного бензина. Цена уменьшилась на 5 копеек и составила 63 рубля 95 копеек за литр. Это уже вторая неделя подряд, когда в регионе отмечается тенденция к снижению цен на топливо.

«При этом стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 8 копеек и достигла 60 рублей 93 копеек за литр. АИ-95 упал в цене на 3 копейки, до 65 рублей 99 копеек за литр. В то же время цена на АИ-98 увеличилась на 39 копеек и составила 89 рублей 21 копейку за литр, а стоимость дизельного топлива возросла на 29 копеек — до 75 рублей 23 копеек за литр», — сказано на официальном сайте Росстата.

В Приволжском федеральном округе Пермский край занял третье место по уровню цен на автомобильный бензин. Средняя цена топлива в ПФО за указанный период составила 62 рубля 80 копеек за литр.

