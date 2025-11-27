Плесень поразила два пермских музея

Диорама в Перми рассказывает о восстании 1905 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Здания музея пермских древностей и музей-диорамы требуют чистки от плесени и грибка. Пермский краеведческий музей, в чьем ведении находятся учреждения, уже нашел подрядчика для проведения этих работ. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

«Предмет контракта — оказание услуг по удалению плесени, грибка в помещениях зданий по адресам: г. Пермь, ул. Огородникова, д.2, ул. Сибирская, д.15. Цена контракта 373 444,12 рубля», — говорится в карточке закупки. Начальная цена контракта составляла более 1,2 млн рублей.