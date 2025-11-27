Логотип РИА URA.RU
Плесень поразила два пермских музея

Музей пермских древностей и музей-диораму очистят от плесени
27 ноября 2025 в 10:55
Диорама в Перми рассказывает о восстании 1905 года

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Здания музея пермских древностей и музей-диорамы требуют чистки от плесени и грибка. Пермский краеведческий музей, в чьем ведении находятся учреждения, уже нашел подрядчика для проведения этих работ. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

«Предмет контракта — оказание услуг по удалению плесени, грибка в помещениях зданий по адресам: г. Пермь, ул. Огородникова, д.2, ул. Сибирская, д.15. Цена контракта 373 444,12 рубля», — говорится в карточке закупки. Начальная цена контракта составляла более 1,2 млн рублей.

Здание диорамы построено в 1970 году. Здесь можно узнать о революционном прошлом Мотовилихи, истории Пермских пушечных заводов. Музей пермских древностей посвящен палеонтологии, он находится в историческом здании XIX века.

