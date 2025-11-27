Пермские депутаты сделали первый шаг навстречу новым выборам

По словам председателя крайизбиркома Вагина, выборы доказали, что нарезка округов удобна для жителей, поэтому изменения в ней были точечными Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На заседании заксобрания 27 ноября депутаты утвердили проект постановления, который определяет новую нарезку округов на предстоящих в 2026 году выборах. Актуализация связана с тем, что с момента принятия предыдущей нарезки прошло 10 лет.

«Прошедшие кампании подтвердили, что действующая схема избирательных округов является наиболее оптимальной и удобной для жителей Прикамья, как в части комфортного взаимодействия с избранными депутатами, так и в части доступности избирательных участков. В связи с этим было принято решение не менять ее кардинально, а внести корректировки, связанные с изменениями числа избирателей в некоторых округах в целях приведения в соответствие с нормами законодательства», — отметил председатель крайизбркома Игорь Вагин в telegram-канале комиссии.