Пермские депутаты сделали первый шаг навстречу новым выборам

Депутаты пермского заксобрания утвердили новую нарезку избирательных округов
27 ноября 2025 в 12:43
По словам председателя крайизбиркома Вагина, выборы доказали, что нарезка округов удобна для жителей, поэтому изменения в ней были точечными

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На заседании заксобрания 27 ноября депутаты утвердили проект постановления, который определяет новую нарезку округов на предстоящих в 2026 году выборах. Актуализация связана с тем, что с момента принятия предыдущей нарезки прошло 10 лет.

«Прошедшие кампании подтвердили, что действующая схема избирательных округов является наиболее оптимальной и удобной для жителей Прикамья, как в части комфортного взаимодействия с избранными депутатами, так и в части доступности избирательных участков. В связи с этим было принято решение не менять ее кардинально, а внести корректировки, связанные с изменениями числа избирателей в некоторых округах в целях приведения в соответствие с нормами законодательства», — отметил председатель крайизбркома Игорь Вагин в telegram-канале комиссии.

Средняя норма представительства на один депутатский мандат составляет 67360 избирателей с допустимым отклонением не более 10% и не более 30% в отдаленных и труднодоступных местностях. Как ранее сообщало URA.RU, основные перемены коснулись округа №21, который сейчас представляет руководитель «Газпром газораспределение Пермь» и «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов. В старой нарезке в округе было 69,5 тысяч избирателей, в новой — свыше 81 тысячи. На втором месте по числу избирателей — округ №28 (80,9 тысяч).

