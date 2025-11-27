Депутаты пермской Барды назвали имя нового главы округа
Начало работы в должности главы округа запланировано на 28 ноября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На пост главы Бардымского округа (Пермский край) повторно избран Халиль Алапанов. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за его кандидатуру.
«Конкурентом Алапанова в борьбе за должность был Раиль Мурсалимов. Он занимает пост начальника Красноярского территориального отдела администрации округа», — сообщает telegram-канале «На местах».
Начало работы в должности главы округа запланировано на 28 ноября. Халиль Алапанов стал исполняющим обязанности главы Бардымского округа в феврале 2019 года, а в ноябре 2020 года был избран главой муниципалитета на пятилетний срок.
