В пермском заксобрании появилось свободное место

Депутаты заксобрания на своем пленарном заседании 27 ноября прекратили полномочия Владимира Чулошникова. Парламентарий скончался после болезни 22 октября. Мандат Чулошникова стал плавающим.

«Сегодняшний проект постановление, конечно, не очень хочется поддерживать. Но мы вынуждены будем нажать кнопку „за “», — отметила вице-спикер ЗС, секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

По ее словам, он был настоящим патриотом своей страны, профессиональном своей деятельности, и, как говорят коллеги, истинным сыщиком. Методы, которые он применял в оперативно-розыскной деятельности, легли в основу учебников для подготовки полицейских. «Я уверена, что он останется в нашей памяти патриотом, и надеюсь, что все вы будете вспоминать его добрым словом», — отметила Айтакова.

