Депутаты Кишертской думы переизбрали главу округа

Наталье Колобовой продлили полномочия по руководству округом в Пермском крае
27 ноября 2025 в 12:36
В борьбе за пост главы муниципалитета ей противостояла Оксана Кобякова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Кишертской думы (Пермский край) приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.

«Наталья Колобова впервые была избрана на пост главы Кишертского округа в декабре 2020 года. Полномочия руководителя территории рассчитаны на пятилетний срок», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что на пост главы Бардымского округа (Пермский край) повторно избран Халиль Алапанов. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за его кандидатуру. Конкурентом Алапанова в борьбе за должность был Раиль Мурсалимов. Он занимает пост начальника Красноярского территориального отдела администрации округа.

