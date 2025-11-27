Депутаты Кишертской думы переизбрали главу округа

В борьбе за пост главы муниципалитета ей противостояла Оксана Кобякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Кишертской думы (Пермский край) приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.

«Наталья Колобова впервые была избрана на пост главы Кишертского округа в декабре 2020 года. Полномочия руководителя территории рассчитаны на пятилетний срок», — сообщает telegram-канал «На местах».