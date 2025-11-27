«Нужен комитет по волшебству»: пермский спикер Сухих ответил на критику оппозиции

Законопроект о бюджете на 2026-2028 годы принят депутатами во втором чтении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фракция КПРФ в заксобрании воздержалась при голосовании за законопроект о бюджете региона на 2026-2028 годы. По словам депутата Анны Барановой, коммунистам не нравится концепция формирования главного финансового документа Прикамья. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. В ответ спикер Валерий Сухих предложил создать комитет по волшебству.

«Нам надо подумать о создании комитета по волшебству: уменьшим доходы — увеличим расходы! Но грамотно сформированный бюджет — это равное распределение разочарований», — отметил он.

Это был ответ на доклад Барановой, которая заявила, что федерация ставит перед регионом серьезные вызовы: снижение темпов роста экономики, низкая динамика промышленного производства, рост налоговой нагрузки. Это создает риски ухудшения положения граждан. В бюджете Пермского края есть значительная социальная составляющая, но этого, по ее словам, мало. Надо отказаться от определения принципов нуждаемости при предоставлении льгот малоимущим, многодетным, молодым семьям, участникам СВО. И давать льготы просто так. «Важно выделать средства не только на декоративные проекты разных НКО и архитектурную подсветку, но в первую очередь думать о людях. Таким образом, фракция КПРФ не может поддержать представленную концепцию формирования бюджета», — отметила она.

КПРФ поддержала проект бюджета в первом чтении. Анна Баранова входила в рабочую группу по его доработке. Ни одной поправки КПРФ не предложили.

Эсеры тоже выступили с критикой. Депутат от партии Андрей Кобелев, многолетний директор «Лысьватеплоэнерго», напомнил о долгах города за газ и указал на плохое положение муниципалитетов, откуда уезжают жители. Но фракция в итоге поддержала бюджет.