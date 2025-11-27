«Нужен комитет по волшебству»: пермский спикер Сухих ответил на критику оппозиции
Законопроект о бюджете на 2026-2028 годы принят депутатами во втором чтении
Фракция КПРФ в заксобрании воздержалась при голосовании за законопроект о бюджете региона на 2026-2028 годы. По словам депутата Анны Барановой, коммунистам не нравится концепция формирования главного финансового документа Прикамья. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. В ответ спикер Валерий Сухих предложил создать комитет по волшебству.
«Нам надо подумать о создании комитета по волшебству: уменьшим доходы — увеличим расходы! Но грамотно сформированный бюджет — это равное распределение разочарований», — отметил он.
Это был ответ на доклад Барановой, которая заявила, что федерация ставит перед регионом серьезные вызовы: снижение темпов роста экономики, низкая динамика промышленного производства, рост налоговой нагрузки. Это создает риски ухудшения положения граждан. В бюджете Пермского края есть значительная социальная составляющая, но этого, по ее словам, мало. Надо отказаться от определения принципов нуждаемости при предоставлении льгот малоимущим, многодетным, молодым семьям, участникам СВО. И давать льготы просто так. «Важно выделать средства не только на декоративные проекты разных НКО и архитектурную подсветку, но в первую очередь думать о людях. Таким образом, фракция КПРФ не может поддержать представленную концепцию формирования бюджета», — отметила она.
КПРФ поддержала проект бюджета в первом чтении. Анна Баранова входила в рабочую группу по его доработке. Ни одной поправки КПРФ не предложили.
Эсеры тоже выступили с критикой. Депутат от партии Андрей Кобелев, многолетний директор «Лысьватеплоэнерго», напомнил о долгах города за газ и указал на плохое положение муниципалитетов, откуда уезжают жители. Но фракция в итоге поддержала бюджет.
С критикой на оппозицию обрушилась фракция ЛДПР. «Отмечу для некоторых коллег: нам надо всем исходить не из каких-то желаемых и прописанных в программе партий требований, а из того, что реально находится в нашем распоряжении. Все остальное — попытки огульно критиковать, клеить ярлыки, указывать на иллюзорные и визуальные возможности, которых на самом деле нет», — заявил депутат Олег Постников. Все это, по его словам, похоже на социальные лозунги, не подкрепленные реальными источниками, а это «мы походили в 80-е и 90-е годы, а что проходили в 90-е — вспоминать не хочется». ЛДПР бюджет поддержала.
