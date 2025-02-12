Пока дождешься свой очереди — умрешь: топ поликлиник Тюмени с самым низким рейтингом

Нехватка узких специалистов, очереди на прием, хамское отношение администраторов — главные претензии тюменцев к работе городских поликлиник. URA.RU собрало топ медучреждений с одними из самых низких рейтингов. Обзор составлен на основе отзывов и данных сервиса 2ГИС.
Самый низкий рейтинг — 3 балла — у трех тюменских поликлиник. Это городская поликлиника № 3, №4 и №12.
Среди основных претензий тюменцев к поликлинике №3 — это недобросовестное отношение персонала к работе. В числе жалоб — невозможность дозвониться до регистратуры, хамство со стороны лаборантов и некомпетентность врачей. «Каждый раз иду в предвкушении почувствовать себя какой-то ущербной и не достойной общения с лаборантами данного учреждения. И чем старше сотрудник, тем она хамовитее и быдлее», — такой отзыв оставила тюменка под ником женя Щастливая.
Другое медучреждение, поликлинику №4, отчитывают из-за очередей и невозможности записаться к узким специалистам. «С августа месяца не могу попасть к врачу окулисту! Звоню, прихожу записи нет», — комментирует жительница Тюмени Наталья Скоробогатова.
В городской поликлинике №12 под гнев тюменецев попадают терапевты и сотрудники регистратуры. Одни, по словам горожан, не умеют общаться с пациентами, другие — не берут трубки. «Ужасная поликлиника, начиная от регистратуры и заканчивая терапевтом», — сообщает Юлия Красильникова.
В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию. «К узким специалистам запись осуществляется через терапевта или педиатра. Соответственно, в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ количество обращений к терапевту увеличивается — это влияет на сроки записи к узким специалистам. Также в незначительной степени оказывают влияние такие явления, как больничные и командировки специалистов»,— сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, если вы считаете, что вам или члену вашей семьи медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом, то оставьте, пожалуйста, официальное обращение. При рассмотрении подобных вопросов необходимы персональные данные пациентов, которые нельзя раскрывать третьим лицам, поэтому мы и просим направить официальное обращение. Официальные обращения принимаются следующим образом:
- Горячая линия: 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный);
- Официальный портал органов государственной власти Тюменской области: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment.htm
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