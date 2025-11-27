Логотип РИА URA.RU
В Сургуте запретили работать поставщику еды колледжа из-за массового отравления

27 ноября 2025 в 12:14
Суд запретил предприятию работать три месяца

Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд приостановил работу организатора питания Сургутского политехнического колледжа на 90 дней. Причиной стало массовое отравление студентов, сообщил окружной Роспотребнадзор.

«По итогам рассмотрения материалов дела Сургутский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности ООО „Радуга Вкуса“. Суд особо отметил чрезвычайный и массовый характер происшествия, выразившийся в отравлении 45 детей в возрасте до 17 лет», — говорится в telegram-канале ведомства.

До этого инспекторы провели внеплановую проверку в колледже. Роспотребнадзор нашел системные проблемы. Среди них оказалось, что на предприятии не разработаны инструкции и не внедрены принципы анализа рисков. Также инспекторы обнаружили проблемы с документами.

«Не контролировалась ни работа оборудования, ни безопасность процессов приготовления пищи. Допуск персонала. В гигиеническом журнале отсутствовали отметки о здоровье сотрудников, допущенных к работе 19.11.2025», — уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в колледже Сургута массово заболели студенты. Учащихся обратились за медицинской помощью. Историей заинтересовались Роспотребнадзор и прокуратура.

