Путин поручил расширить «Дальневосточную и арктическую ипотеку»
Дальневосточная и арктическая ипотека будет распространяться на работников государственных образовательных учреждений, указано в сообщении
Правительство рассмотрит вопрос распространения программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Она будет распространяться на семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2024 года. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума.
«Правительству поручено распространить программу „Дальневосточная и арктическая ипотека“ на семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2024 года», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы Кремля. Программа будет действовать также на всех работников муниципальных или государственных образовательных учреждений, расположенных на Дальнем Востоке и сухопутных территориях Арктической зоны.
Ранее, по итогам форума, президент поручил правительству рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Также Путин поручил заняться строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока.
