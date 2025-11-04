Путин поручил расширить «Дальневосточную и арктическую ипотеку»

Дальневосточная и арктическая ипотека будет распространяться на работников государственных образовательных учреждений, указано в сообщении Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство рассмотрит вопрос распространения программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Она будет распространяться на семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2024 года. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума.

«Правительству поручено распространить программу „Дальневосточная и арктическая ипотека“ на семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2024 года», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы Кремля. Программа будет действовать также на всех работников муниципальных или государственных образовательных учреждений, расположенных на Дальнем Востоке и сухопутных территориях Арктической зоны.