Пермский завод для учета активов собственников заключил договор с «дочкой» банка

Держатель реестра ведет учет всех сделок с ценными бумагами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермское ОАО «Суксунский оптико-механический завод» заключило договор с новым держателем реестра акционеров. Им стала дочерняя организация ПАО «Банк ВТБ» — АО «ВТБ-регистратор».

«Сообщение о дате начала ведения реестра. Информация о держателе, с которым заключен договор на ведение реестра — акционерное общество „ВТБ-регистратор“. Договор с прежним держателем реестра ООО „Реестр-РН“ расторгнут по соглашению сторон», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Держатель реестра — это специализированная организация, которая отвечает за ведение списка владельцев акций или облигаций. Она ведет учет всех сделок с ценными бумагами, включая покупки и продажи. Также обеспечивает доступ к актуальной информации о владельцах акций, что способствует доверию со стороны инвесторов.

