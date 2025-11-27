Пермский завод для учета активов собственников заключил договор с «дочкой» банка
Держатель реестра ведет учет всех сделок с ценными бумагами
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермское ОАО «Суксунский оптико-механический завод» заключило договор с новым держателем реестра акционеров. Им стала дочерняя организация ПАО «Банк ВТБ» — АО «ВТБ-регистратор».
«Сообщение о дате начала ведения реестра. Информация о держателе, с которым заключен договор на ведение реестра — акционерное общество „ВТБ-регистратор“. Договор с прежним держателем реестра ООО „Реестр-РН“ расторгнут по соглашению сторон», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Держатель реестра — это специализированная организация, которая отвечает за ведение списка владельцев акций или облигаций. Она ведет учет всех сделок с ценными бумагами, включая покупки и продажи. Также обеспечивает доступ к актуальной информации о владельцах акций, что способствует доверию со стороны инвесторов.
Суксунский оптико-механический завод производит средства индивидуальной защиты. Это защитные каски, очки, щитки сварщика, противошумные наушники, наколенники. Также предприятие выпускает солнцезащитные очки, сумки и рюкзаки. Собственниками завода являются четыре предпринимателя. Основная доля (55%) принадлежит гендиректору компании Александру Колчанову. Выручка предприятия в 2024 году составила около 6,5 млрд рублей, а чистая прибыль — более 940 млн рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!