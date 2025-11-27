Спикер заксобрания Сухих: «С ростом экономики — растет и ответственность»

Спикер Заксобрания Валерий Сухих отметил продуктивную работу над проектом бюджета Прикамья Фото: Предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Пермского края

Депутаты законодательного собрания Пермского края во втором чтении приняли проект бюджета региона на 2026-2028 годы. За утверждение проголосовало подавляющее большинство членов парламента. Трансляция заседания велась на официальном сайте заксобрания.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил продуктивную работу депутатов и правительства в ходе подготовки главного финансового документа региона. «Принятый проект бюджета — результат слаженной работы депутатского корпуса и членов правительства. В плановом периоде расходы краевой казны впервые превысят 300 млрд рублей. Вместе с ростом экономики региона растет и ответственность региональных властей за каждый бюджетный рубль. При этом главным ориентиром бюджетной политики Прикамья остаются запросы пермяков на комфортный уровень жизни независимо от места проживания», — отметил спикер.

Большая часть расходов, а это порядка 70%, будет направлена на финансирование социальных программ. Меры поддержки в трехлетнем плане сохраняются в полном объеме. Среди них: льготы для участников СВО и их семей, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, малоимущим, молодым семьям и другим категориям граждан. На эти цели будет направлено порядка 190 млрд рублей. Также в бюджете запланирована модернизация объектов здравоохранения, образования и предусмотрено обновление инфраструктуры ЖКХ.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению поступило 38 поправок и предложений, 28 из которых были приняты. Так, после доработок увеличено финансирование медицинской помощи для онкобольных и людей с орфанными заболеваниями. Это решение связано с увеличением числа пациентов, стоимости госпитализации и дозировки лекарственных препаратов. Также увеличены расходы на обеспечение детей молочными продуктами. Отдельно правки коснулись защиты чистоты окружающей среды. На 2027 год были предусмотрены средства на ликвидацию свалок и очистку земель, загрязненных нефтепродуктами. В связи с экономической ситуацией был пересмотрен размер резервного фонда Пермского края, он увеличен до 10 морд рублей в 2026 году. Средства будут направляться на дополнительную поддержку участников СВО.

Председатель комитета краевого парламента по бюджету Армен Гарслян отметил, что рост финансового потенциала региона обеспечивается за счет диверсифицированного промышленного комплекса Прикамья. «Ключевой характеристикой бюджета на предстоящую трехлетку является его устойчивость и сбалансированность. Несмотря на сохраняющуюся непростую внешнеэкономическую конъюнктуру, мы не только сохраняем, но и наращиваем финансовый потенциал региона. Мы прогнозируем уверенный рост доходной части — с 280 миллиардов рублей в 2026 году до 300 миллиардов в 2028-м. Это — прямое следствие прочного фундамента нашей экономики и результативной фискальной политики», — подчеркнул он.