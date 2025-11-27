Ушел из жизни известный пермский хирург Алексей Ладанов, спасший сотни жизней

Ему был 51 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Министерства здравоохранения Пермского края сообщила о смерти Алексея Ладанова — врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением городской клинической больницы имени Гринберга в Перми. Он ушел из жизни 26 ноября. Ему был 51 год.

«Алексей Ладанов родился в 1975 году. В 1998 году он завершил обучение в Пермской государственной медицинской академии по специальности „Лечебное дело“. После прохождения клинической интернатуры по хирургии в следующем году он начал профессиональную деятельность в качестве хирурга в Медсанчасти № 11 в Закамске, где проработал 26 лет. В 2017 году он был назначен заведующим хирургическим отделением клиники», — написала глава ведомства Анастасия Крутень в telegram-канале.