В Тюмени эвакуировали учеников и сотрудников колледжа ТИУ
Эвакуация произошла днем 27 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из здания многопрофильного колледжа ТИУ на Холодильной улице в Тюмени были эвакуированы ученики и сотрудники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Всех попросили покинуть здание. После этого к зданию колледжа приехали машины Росгвардии», — рассказал агентству один из жителей города.
По данным источника, близкого к силовикам, поводом для эвакуации послужил неопознанный предмет. Сотрудники Росгвардии были вызваны с помощью «тревожной кнопки». После осмотра места происшествия было установлено, что находка опасности не представляет. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что в июне были эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра «Зеленый берег». Позже выяснилось, что тревога была учебной.
