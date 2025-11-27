Логотип РИА URA.RU
В Тюмени эвакуировали учеников и сотрудников колледжа ТИУ

27 ноября 2025 в 14:19
Эвакуация произошла днем 27 ноября

Эвакуация произошла днем 27 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Из здания многопрофильного колледжа ТИУ на Холодильной улице в Тюмени были эвакуированы ученики и сотрудники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Всех попросили покинуть здание. После этого к зданию колледжа приехали машины Росгвардии», — рассказал агентству один из жителей города.

По данным источника, близкого к силовикам, поводом для эвакуации послужил неопознанный предмет. Сотрудники Росгвардии были вызваны с помощью «тревожной кнопки». После осмотра места происшествия было установлено, что находка опасности не представляет. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в июне были эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра «Зеленый берег». Позже выяснилось, что тревога была учебной.

