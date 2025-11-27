В Тюмени эвакуировали учеников и сотрудников колледжа ТИУ

Эвакуация произошла днем 27 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Из здания многопрофильного колледжа ТИУ на Холодильной улице в Тюмени были эвакуированы ученики и сотрудники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Всех попросили покинуть здание. После этого к зданию колледжа приехали машины Росгвардии», — рассказал агентству один из жителей города.

По данным источника, близкого к силовикам, поводом для эвакуации послужил неопознанный предмет. Сотрудники Росгвардии были вызваны с помощью «тревожной кнопки». После осмотра места происшествия было установлено, что находка опасности не представляет. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Продолжение после рекламы