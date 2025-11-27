Лидер тюменской «Молодой гвардии» Сбитнев согласовывается в облдуму

Владимир Сбитнев намерен побороться за пост депутата облдумы Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии ЕР» Владимир Сбитнев согласовывает свою кандидатуру в областную думу. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник из региона.

«Он провел несколько консультаций, и с большой долей вероятности войдет в партсписок», — уверены собеседники агентства. Сам Сбитнев ответил URA.RU, что говорить о планах на выборы-2026 преждевременно.