Лидер тюменской «Молодой гвардии» Сбитнев согласовывается в облдуму

27 ноября 2025 в 14:00
Владимир Сбитнев намерен побороться за пост депутата облдумы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии ЕР» Владимир Сбитнев согласовывает свою кандидатуру в областную думу. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник из региона.

«Он провел несколько консультаций, и с большой долей вероятности войдет в партсписок», — уверены собеседники агентства. Сам Сбитнев ответил URA.RU, что говорить о планах на выборы-2026 преждевременно.

Владимир Сбитнев уже пытался попасть в региональный парламент в 2023 году на довыборах, однако тогда решение приняли в пользу спецпредставителя губернатора по СВО Николая Савченко. При втором заходе Сбитнев увеличил аппаратный вес, получив пост зампреда федеральной МГЕР. Молодой политик совмещает должность в «Молодой гвардии» с работой депутата гордумы. 

