Мешок айфонов и аппарат для шаурмы: в Тюмени за бесценок распродают конфискат

В Тюмени на торги выставили конфискованное имущество, которое продают практически за бесценок. К примеру, за 40 смартфонов, включая модели iPhone, просят 35 400 рублей. Информация представлена на сайте по проведению аукционов.

«Реализация имущества, обращенного в собственность государства, и иного изъятого имущества. Сотовые телефоны ( 40 штук). Начальная цена — 35 402 рубля», — говорится в описании аукциона.

Среди смартфонов, выставленных на продажу, имеются: iPhone (7, 11, 12, 13 Pro, X, XR), модели Honor (9 Lite, 20 Pro), Samsung (в том числе — S8) и другие. Техника продается единым лотом, хотя цена некоторых позиций превышает общую начальную стоимость.

Приобрести желающим предлагают и иную технику. К примеру, один из лотов состоит из электронных весов, печей для пекарни, электрического штопора, винного набора и аппарата для чистки лица ультразвуком. За все изначально просят 9 571 рубль.