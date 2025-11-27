Под Тобольском поймали «черного лесоруба»

Тоболяк рубил деревья для заготовки дров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тобольский районный суд (Тобольск, Тюменская область) вынес приговор 58-летнему местному жителю, который рубил деревья для того, чтобы топить печку. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

Следствием установлено, что мужчина спилил 36 берез и семь осин на территории Тобольского лесничества, документов на вырубку у него не было. Деревья он впоследствии использовал для заготовки дров, чтобы затем топить печку.

Ущерб, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, превысил 300 тысяч рублей. Мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также у него забрали трактор Т-40, бензопилу и сани, которые использовались при совершении преступления.