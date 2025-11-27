Заторы на указанных улицах образовались в обе стороны (архивное фото) Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Челябинске из-за аварийного отключения перестали работать светофоры на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева. Об этом сообщила пресс-служба Комитета дорожного хозяйства города. На указанных участках образовались огромные пробки.

«Аварийное отключение светофоров на перекрестках: проспекта Победы — улицы Чайковского; проспекта Победы — улицы Тепличной; проспекта Победы — улицы Косарева. Бригады уже занимаются восстановлением светофорного регулирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Огромная пробка образовалась по улице Косарева от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных. Также движение крайне затруднено по Чайковского на подъезде к проспекту Победы и до Комсомольского проспекта. В целом обстановка с заторами в Челябинске оценена в семь баллов.

Продолжение после рекламы

На проспекте Победы ранее перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной. Здесь будущий метротравмай будет заходить под землю. Движение на одной из ведущих дорог с центра на северо-запад города перекрыто на два года.



