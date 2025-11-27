На северо-западе Челябинска на трех перекрестках, где строят метро, образовались огромные пробки. Скрин
Заторы на указанных улицах образовались в обе стороны (архивное фото)
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Челябинске из-за аварийного отключения перестали работать светофоры на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева. Об этом сообщила пресс-служба Комитета дорожного хозяйства города. На указанных участках образовались огромные пробки.
«Аварийное отключение светофоров на перекрестках: проспекта Победы — улицы Чайковского; проспекта Победы — улицы Тепличной; проспекта Победы — улицы Косарева. Бригады уже занимаются восстановлением светофорного регулирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Огромная пробка образовалась по улице Косарева от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных. Также движение крайне затруднено по Чайковского на подъезде к проспекту Победы и до Комсомольского проспекта. В целом обстановка с заторами в Челябинске оценена в семь баллов.
На проспекте Победы ранее перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной. Здесь будущий метротравмай будет заходить под землю. Движение на одной из ведущих дорог с центра на северо-запад города перекрыто на два года.
Огромная пробка образовалась на улице Косарева
Фото: Скрин с сервиса «Яндекс.Карты»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!