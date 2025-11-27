В Челябинске мужчина избил девушку и выбросил ее с пятого этажа

Челябинку после падения с пятого этажа увезли в реанимацию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После ссоры в квартире на улице Гагарина в Челябинске мужчина избил и выбросил 21-летнюю знакомую с балкона пятого этажа. Пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии.

«Пострадавшая, Кристина, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказали АЧН близкие девушки.