В Челябинске мужчина избил девушку и выбросил ее с пятого этажа
Челябинку после падения с пятого этажа увезли в реанимацию
После ссоры в квартире на улице Гагарина в Челябинске мужчина избил и выбросил 21-летнюю знакомую с балкона пятого этажа. Пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии.
«Пострадавшая, Кристина, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказали АЧН близкие девушки.
При падении девушка получила множественные тяжелые травмы, включая перелом позвоночника. Одно из сломанных ребер пробило легкое. Врачи борются за ее жизнь. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
