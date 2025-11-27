Глава комитета по культуре в Челябинске Халикова ушла в отставку

Халикова была главной по культуре в Челябинске семь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник городского комитета по культуре Челябинска Элеонора Халикова уволилась с должности 27 ноября. Чиновница была главной по культуре в городе семь лет. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Сегодня у Элеоноры Халиковой был последний рабочий день. Она уволилась», — сообщили URA.RU в администрации.

Назначение Элеоноры Халиковой на должность начальника управления культуры администрации Челябинска состоялось 1 апреля 2019 года. Это решение было принято экс-мэром города Владимиром Елистратовым (позднее, 29 апреля 2025 года, управление культуры было реорганизовано и получило статус комитета по культуре Челябинска).

Карьерный рост Халиковой в городской администрации начался раньше — с ноября 2018 года она уже исполняла обязанности руководителя управления культуры. Эта временная должность стала вакантной после того, как прежний начальник управления Дмитрий Назаров стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Основанием для отстранения Назарова от должности послужило уголовное дело, возбужденное в его отношении. Как сообщали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по Челябинской области, Назарова подозревали в совершении мошеннических действий. Следствие установило, что в 2009-2010 годах группа чиновников получила земельный участок на берегу озера Увильды, который предназначался для строительства детского лагеря. Однако вместо заявленных целей на этой территории началось строительство коттеджей для челябинских бизнесменов и политиков. По данному делу проходили два бывших руководителя управления культуры Челябинска — Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев.

На данный момент Халиковой 39 лет. Она замужем и воспитывает сына. Халикова получила два высших образования: сначала окончила актерский факультет ГИТИСа в Москве, а затем — факультет государственного и муниципального управления ЧелГУ.