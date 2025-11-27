В Пермском крае «черные» лесорубы спилили деревья на 23 млн рублей
В течение шести лет пермяки незаконно рубили деревья
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Пермском крае осуждены два «черных» лесоруба. Они спилили деревья на 23 млн рублей. Незаконную деятельность пермяки вели в течение шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Пермяк организовал незаконный бизнес и с 2016 по 2022 годы осуществлял лесозаготовку в Пожвинском районе на берегу Камы. Для этого он нанимал людей, которых уверял, что рубка законна и у него есть все необходимые документы. В 2021 году он привлек к преступной деятельности своего знакомого. Всего было спилено около тысячи деревьев. Ущерб составил около 23 миллионов рублей», — сообщили в полиции.
Преступление было пресечено сотрудниками краевого УФСБ и полиции. При задержании организатора незаконного бизнеса у него обнаружили внушительный арсенал оружия. В отношении мужчины и его подчиненного, которого он привлек к работе было возбуждено уголовное дело.
Суд признал обоих виновными. Одному назначили условное наказание сроком на два года, другому — четыре года принудительных работ. Также суд постановил взыскать с обоих осужденных солидарно с учетом частичного возмещения ущерба свыше 22 млн рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!