Власти Перми назвали районы с наибольшим количеством бездомных собак

В Перми больше всего безнадзорных собак в Верхней Курье, Висиме и Гайве
27 ноября 2025 в 14:15
На улицах Перми около тысячи бездомных собак

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми больше всего безнадзорных собак обитает в микрорайонах Верхняя Курья, Акулова, Висим и Гайва. Таковы данные исследования, с которым URA.RU ознакомили в управлении по экологии и природопользованию администрации города.

«Наибольшая плотность животных без владельцев зафиксирована в м/р Верхняя Курья, Акулова, Висим и Гайва. Наименьшая численность отмечена в м/р Центр, Данилиха, Железнодорожный и Балатово», — рассказали в мэрии Перми.

Чиновники признают, что проблемы с собаками возникают и в центре города. «Но как показывает практика, чаще всего эти собаки оказываются владельческими и отпущенными на самовыгул», — отмечают они.

Всего на территории Перми обитает около 1 000 безнадзорных животных. Это, по словам специалистов, в три раза меньше, чем в 2022 году. Ежемесячно в муниципальную службу по обращению с животными без владельцев поступает порядка 50-60 заявок на отлов.

Ранее URA.RU рассказывало, что стая агрессивных собак напала вечером 19 ноября на людей в центре Перми, около Музыкального колледжа на улице Екатерининская. По заверениям мэрии Перми, после этого сотрудники службы отлова трижды выезжали на место ЧП — 21, 22 и 23 ноября. Им удалось выяснить, что «безнадзорные животные обитают на закрытой территории». 27 ноября они должны выехать на место вновь с владельцем объекта, который предоставит доступ.

