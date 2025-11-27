Власти Перми назвали районы с наибольшим количеством бездомных собак
На улицах Перми около тысячи бездомных собак
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Перми больше всего безнадзорных собак обитает в микрорайонах Верхняя Курья, Акулова, Висим и Гайва. Таковы данные исследования, с которым URA.RU ознакомили в управлении по экологии и природопользованию администрации города.
«Наибольшая плотность животных без владельцев зафиксирована в м/р Верхняя Курья, Акулова, Висим и Гайва. Наименьшая численность отмечена в м/р Центр, Данилиха, Железнодорожный и Балатово», — рассказали в мэрии Перми.
Чиновники признают, что проблемы с собаками возникают и в центре города. «Но как показывает практика, чаще всего эти собаки оказываются владельческими и отпущенными на самовыгул», — отмечают они.
Всего на территории Перми обитает около 1 000 безнадзорных животных. Это, по словам специалистов, в три раза меньше, чем в 2022 году. Ежемесячно в муниципальную службу по обращению с животными без владельцев поступает порядка 50-60 заявок на отлов.
Ранее URA.RU рассказывало, что стая агрессивных собак напала вечером 19 ноября на людей в центре Перми, около Музыкального колледжа на улице Екатерининская. По заверениям мэрии Перми, после этого сотрудники службы отлова трижды выезжали на место ЧП — 21, 22 и 23 ноября. Им удалось выяснить, что «безнадзорные животные обитают на закрытой территории». 27 ноября они должны выехать на место вновь с владельцем объекта, который предоставит доступ.
