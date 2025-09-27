Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал заявления руководителя киевской городской администрации о предполагаемом нарушении государственной границы Украины венгерскими БПЛА. По мнению Дмитрука, психическое состояние президента Украины Владимира Зеленского продолжает ухудшаться.
«Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — написал он в telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что Зеленский, как он утверждает, уже давно утратил способность к принятию взвешенных решений, а его психологические проблемы усугубляются регулярным употреблением наркотических средств. Исходя из этого, депутат выразил сомнение в возможности говорить о какой-либо адекватности главы государства.
Кроме того, Дмитрук обратился к властям Венгрии с призывом признать Владимира Зеленского террористом и квалифицировать его руководство как террористический режим, отметив, что обсуждать следует не уровень умственных способностей президента Украины, а его конкретные действия. Напомним, что в пятницу Владимир Зеленский без предоставления доказательств сообщил о якобы имевшем место нарушении украинской границы, предположительно венгерскими разведывательными дронами.
В ответ на это министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины начал терять рассудок и страдает от «хунгарофобии». Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига резко высказался в адрес венгерских властей в ответ на их обвинения Владимира Зеленского в распространении «хунгарофобии».
