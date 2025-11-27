Декретницам в ХМАО предлагают работать коллекторами

Большинство декретниц в ХМАО хотят поскорее выйти на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут работать удаленно и по гибкому графику. Среди доступных вакансий — специалист по взысканию задолженности. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

«В ХМАО женщины в декрете могут на удаленке работать специалистом по взысканию задолженности», — рассказали аналитики. Они уточнили, что таких предложений в регионе около 3%. Вакансии размещают коллекторские агентства и банки. Уровень дохода — от 64 до 170 тысяч рублей при графике два через два.

Наиболее востребованы операторы call-центров и специалисты контактных центров — 59% всех удаленных вакансий. Еще 24% приходится на менеджеров по продажам. Для гибкого графика чаще всего ищут продавцов-консультантов или кассиров — 42% всех предложений, курьеров — 13%, упаковщиков и комплектовщиков — 5%, врачей — 5%.

Продолжение после рекламы

Согласно опросу сервиса, 77% женщин хотели бы выйти из декрета на гибкий график, но лишь 27% сообщили, что работодатель готов его предоставить. Работать удаленно хотели бы 64% респонденток, однако реальную возможность имеют 47%. Среди причин выхода на работу женщины назвали материальную необходимость — 78%, желание развивать карьеру — 66%, а также стремление сохранить связь с коллективом — 31%.