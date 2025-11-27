Директор лицея стал самым высокооплачиваемым руководителем школы в Сургуте

Самая высокая зарплата составила 360 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель лицея имени Хисматулина Семен Фисун стал самым высокооплачиваемым директором образовательного учреждения в Сургуте. Данные опубликованы на сайте городской администрации.

«Заработная плата руководителя бюджетного общеобразовательного учреждения лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. за 2024 год составила 360 тысяч рублей», — указано в документах.

Второе место в рейтинге заняла руководитель школы №1 Татьяна Катербарг со средней зарплатой 352 тысячи рублей. На третьем месте — директор школы №46 Лилия Гейнц, получавшая в среднем 347 тысяч рублей.

В тройку аутсайдеров вошли директор гимназии №2 Ирина Лемешева — 253 тысяча рублей, а также руководитель начальной школы №30 Светлана Колесник с уровнем дохода в 251 тысячу за прошлый год. Меньше всех получает директор средней школы №8 Ирина Кирпиковоя. Ее среднемесячная зарплата составила 232,9 тысячи рублей.