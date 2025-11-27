Логотип РИА URA.RU
Лосиная губа, рябчик и косуля: жители ХМАО предлагают к новогоднему столу необычные деликатесы

27 ноября 2025 в 14:18
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Югре на продажу предлагают необычные деликатесы, среди которых есть даже губа лося. URA.RU выяснило, что еще реализуют продавцы и во сколько обойдутся гурманам лакомства.

«Продается лосиная губа. Считается одной из самых редких, вкусных и полезных частей тушки животного»,- говорится в одном из предложений на сайте бесплатных объявлений. По словам продавца, лосиная губа способствует улучшению аппетита, нормализует обмен веществ, богата аминокислотами и витамином В12. Цена продукта в Нижневартовске три тысяч рублей.

В городах региона также реализуют мясо косули, но купить можно только тушку весом от 22 килограмм. Ценовой диапазон — 500-550 рублей за кило. Мясо косули напоминает оленину, но более нежное.

Оленину тоже продают, ее стоимость сопоставима с ценой косули. А колбаса из лося за палку в 300 граммов обойдется уже в 800 рублей.

Дикий неощипанный гусь весом 2-,5 килограмма стоит 2500 рублей за тушку, а домашний — 750 рублей за килограмм. Ценители дичи в ХМАО могут купить рябчика в собственном соку. Стоимость — 700 рублей за банку 250 миллилитров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре перед Новым годом начали появляться предложения о продаже охлажденной форели с высокой икряностью. Цена деликатеса начинается от 1250 рублей за килограмм.  

