Властям ХМАО удалось погасить протест оппозиции против мунреформы, задействовав политических тяжеловесов

Депутаты думы ХМАО проголосовали за закон о муниципальной реформе
27 ноября 2025 в 13:23
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Властям ХМАО удалось погасить протест оппозиции против мунреформы, задействовав политических тяжеловесов. Попытку оспорить переход на одноуровневую систему местного самоуправления и ликвидацию сельских дум предприняли на заседании окружной думы лидер югорских эсеров Михаил Сердюк и фракция коммунистов.

«Думское большинство проголосовало в поддержку мунреформы. На протяжении трех дней на заседаниях комитетов и ассамблеи КМНС велись жаркие дискуссии. Протест активно выражали члены КПРФ, а на заседании окружного парламента 27 ноября к ним присоединился и лидер югорских эсеров Михаил Сердюк, который отсутствовал на протяжении двух дней, когда приходили обсуждения законопроекта», — сообщает парламентский корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Глава югорской ячейки КПРФ Алексей Савинцев и его коллеги Артём Аминов и Василий Жуков, понимая, что партия теряет представителей в своей вотчине — Советском районе, — обрушились с критикой на окружные власти. Первому замгубернатора Павлу Тараканову пришлось дважды объяснять Жукову, что статус поселений после реформы не пострадает — сначала на комитете, затем на заседании ассамблеи КМНС.

В поддержку инициативы выступили статусные депутаты-единороссы: экс-комбат именного батальона Югры Дмитрий Аксенов, бывшие мэры Владимир Семенов (Нефтеюганский район) и Анатолий Дубовик (Кондинский район) и другие. Ранее на комитете подробно разложил преимущества реформы легендарный глава Белоярского района Маненков, который работал при одноуровневой системе еще во времена исполкома. Маненков поделился уникальным опытом руководства муниципалитетом и при обеих системах. Затем на заседании думы реформу поддержали фракции ЛДПР и «Партии пенсионеров». Думское большинство взяло верх — законопроект получили 31 голос «за».

