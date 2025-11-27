Депутаты проголосовали за закон о муниципальной реформе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Властям ХМАО удалось погасить протест оппозиции против мунреформы, задействовав политических тяжеловесов. Попытку оспорить переход на одноуровневую систему местного самоуправления и ликвидацию сельских дум предприняли на заседании окружной думы лидер югорских эсеров Михаил Сердюк и фракция коммунистов.

«Думское большинство проголосовало в поддержку мунреформы. На протяжении трех дней на заседаниях комитетов и ассамблеи КМНС велись жаркие дискуссии. Протест активно выражали члены КПРФ, а на заседании окружного парламента 27 ноября к ним присоединился и лидер югорских эсеров Михаил Сердюк, который отсутствовал на протяжении двух дней, когда приходили обсуждения законопроекта», — сообщает парламентский корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Глава югорской ячейки КПРФ Алексей Савинцев и его коллеги Артём Аминов и Василий Жуков, понимая, что партия теряет представителей в своей вотчине — Советском районе, — обрушились с критикой на окружные власти. Первому замгубернатора Павлу Тараканову пришлось дважды объяснять Жукову, что статус поселений после реформы не пострадает — сначала на комитете, затем на заседании ассамблеи КМНС.

