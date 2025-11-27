Пенсионерка под прикрытием вместе с полицией ХМАО схватила мошенника

Пенсионерка помогла полиции поймать курьера мошенников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники пытались выманить у 75-летней пенсионерки из поселка Пионерский (Советский район) 1,7 миллиона рублей. Под видом силовиков они уговорили ее снять все свои деньги, но женщина успела распознать обман.

«Выполняя указания злоумышленников, женщина сняла со счета в банке принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей. Однако в какой-то момент она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Вместе с оперативниками пенсионерка назначила курьеру встречу. И во время передачи денег полицейские поймали сообщника мошенников. Им оказался 18-летний студент из Кирова.

«Некоторое время назад [студент] нашел подработку в сети интернет. Согласно разработанной схеме, юноша должен был встречаться с обманутыми гражданами, называя кодовое слово, забирать у них деньги и переводить их кураторам, получая за это вознаграждение», — объяснили в полиции.