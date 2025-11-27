Логотип РИА URA.RU
В Перми проходит фестиваль моноспектаклей «Монофест»
27 ноября 2025 в 20:48
В выходные в Перми очень насыщенная театральная программа

В выходные в Перми очень насыщенная театральная программа

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Любители театров в Перми в ближайшие выходные могут покидать кресло в зрительном зале только, чтобы сменить площадку. В городе проходит «Монофест» — фестиваль моноспектаклей, на который приехали мастера жанра со всей страны. Показы идут один за другим. Тем, кто предпочитает видеть на сцене больше одного человека, тоже есть куда пойти. Подробности — в обзоре URA.RU.

Театр-Театр

29 ноября

«Пизанская башня» (16+)

Постановку ТТ покажут в субботу на сцене Дома молодежи. Этот драматический спектакль рассказывает историю семьи на грани развода. Постановка о вечных проблемах непонимания, равнодушия, силы привычки в отношениях. Двух главных персонажей играют актеры Анна Сырчикова и Дмитрий Захаров. Это первая постановка ТТ, которая с момента премьеры существует не в пространстве театра, а в пространстве города.

30 ноября

Music Hall (12+)

Спектакль-концерт со сценами из мировых мюзиклов зрители увидят на большой сцене ТТ в воскресенье. Артисты драматической труппы, балета и оркестра театра представят сцены из самых известных мировых мюзиклов на языке оригинала. Ведущий поможет создать атмосферу вечера в мюзик-холле и познакомит зрителей с интересными фактами о мюзиклах, сцены из которых они увидят.

Пермский театр оперы и балета

В Оперном - опера

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU


30 ноября

«Малахитовая шкатулка» (6+)

На сцене Пермской оперы в воскресенье опера-сказ «Малахитовая шкатулка» по мотивам произведений Павла Бажова. В основу либретто положены два сказа, связанные историей одной семьи. В первом действии крепостной рабочий Степан встречает Хозяйку Медной горы. С ее помощью он добывает глыбу малахита и получает вольную для себя и своей невесты Настеньки. Во втором действии внимание приковано уже к дочери Степана — Танюше, которой в наследство от отца осталась загадочная малахитовая шкатулка с драгоценностями.

Монофест

29 ноября

«Порфирий» (16+)

Спектакль «Порфирий» — это соединение романа «Преступление и наказание» Достоевского и новелл Акутагавы: один текст перетекает в другой, рождая переплетение культур, эпох и идей. «Убийство старухи процентщицы. Улик нет. Мотив неизвестен. Подозреваемые разбрелись по бамбуковой роще вперемешку с молоденькими криптомериями. Медитация. Икигай. Бусидо. Только это поможет Порфирию раскрыть самое зловещее преступление в русской литературе». — говорится в описании постановки. Показ пройдет в 16:00 на сцене Дома актера.

«Скромный американец» (18+)

Герой этого спектакля рассказывает о своей многолетней мечте, которой, судя по всему, так и не суждено сбыться. Он живет не здесь и сейчас, а воспоминаниями о прошлом и фантазиями о будущем. Постановку можно назвать философской притчей о поиске смысла жизни и тщетной попытке убежать от самого себя. Показ пройдет в 18:00 на площадке Сцена-Молот.

«Владимир Маяковский: „Послушайте!“» (12+)

Это разговор под гитару о природе творчества. Спектакль о творчестве поэта — в сопровождении музыки, хореографии и песен — где переплелись фарс и трагедия, накал страстей и тонкий юмор. Показ пройдет в 21:00 на сцене театра «Балет Евгения Панфилова»

30 ноября

«Ольга. Запретный дневник» (18+)

Спектакль поставлен по стихам, прозе и материалам следственного дела Ольги Берггольц. В воскресенье показ пройдет в 18:00 на сцене Театра юного зрителя.

«Русская смерть. Воспоминание о спектакле» (18+)

Исполнитель и режиссер Дмитрий Волкострелов в этом спектакле вступает в диалог с собственным прошлым и возвращается к важной для него работе. В феврале 2022 в Центре имени Мейерхольда состоялась премьера спектакля «Русская смерть». Но постановку успели сыграть всего несколько раз до закрытия ЦИМа — и она ушла в никуда, оставив ощущение недосказанности, незавершенности. Волкострелов постоянно возвращался к этой работе в своих размышлениях и в конце концов решил сделать спектакль-воспоминание о спектакле. Показ пройдет в 21:00 на площадке Сцена-Молот.

