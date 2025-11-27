В Перми отметят день рождения Принца тьмы

В Перми пройдет трибьют-концерт Оззи Осборна и группы Black Sabbath (12+). Память музыканта, которого при жизни прозвали Принцем тьмы, в Перми почтут в день его рождения — 3 декабря в концерт-холле «Свобода».

«Прозвучат одни из лучших хитов, навеки вписанных в историю тяжелой музыки. В программе как энергичные композиции, так и баллады. Фронтмен коллектива — Сергей Белов, артист Пермского академического Театра-Театра, а за инструментами музыканты известные по таким проектам, как Гуарана, Route 2 и B.F.G», — рассказали URA.RU организаторы. Среди спецгостей Евгений Замахаев из группы Rocky2 и артистка Театра-Театра Владислава Костылева.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля 2025 года. Его называли «Королем ужасов» и «Принцем тьмы» из-за мрачного образа — черных плащей, теней вокруг глаз и смоляных волос, и не менее мрачной музыки. Также влияние на это прозвище оказал известный миф: во время концерта в 1982 году один из фанатов якобы бросил на сцену летучую мышь, а Осборн, решив, что это муляж, откусил животному голову.