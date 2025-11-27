Прокуратура Пермского края отреагировала на запрет продажи вейпов в регионе

Прокуратура Прикамья посчитала, что в настоящее время запрет вейпов на региональном уровне преждевременен. Такое мнение ведомство озвучило на этапе подготовки проекта закона о запрете продажи вейпов в Пермском крае, который был принят на пленарном заседании региона.

«На данный момент в законодательстве закреплено, что у региона нет таких полномочий. Но сейчас в Госдуме на рассмотрении есть два законопроекта, один из которых как раз-таки предусматривает вариант наделения субъектов полномочиями в решении соответствующего вопроса», — уточнили URA.RU в прокуратуре. На стадии подготовки законопроекта прокуратура свое мнение уже выразила. В беседе с агентством представители ведомства отметили, что если к моменту вступления закона о запрете вейпов в Прикамье в силу (1 марта 2026 года) правомочным органом будет являться регион, то запрет вступит в силу.