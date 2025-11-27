Пермяков зовут в новогодние туры к местам, где можно увидеть снег

Туристам предлагают насладиться красотами заснеженных лесов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям Перми стали предлагать новогодние туры по природным достопримечательностям региона. В описании вояжей указано, что бонусом к осмотру популярных туристических мест будет возможность увидеть постоянный снежный покров. В Перми в конце ноября снега до сих пор не наблюдается, в то время как во многих территориях Прикамья он уже есть.

«Приглашаем отпраздновать Новый год в поездке выходного дня к достопримечательностям Пермского края. Царские ворота и Мельничный ручей, Усьвинские столбы, Каменный город и этнопарк реки Чусовой, камни Ветлан и Полюд, а также Колчимский камень. Вас ждут удивительно сказочные по своей красоте места Уральских гор и красивые деревья в снежном одеянии», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Во время тура путешественникам обещают устроить пикник с шашлыками, домашними пельменями и чаепитием. Стоимость такого вояжа — около трех тысяч рублей.

