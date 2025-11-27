Денис Головкин провел личный прием граждан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Родственники пермского велогонщик Александр Бако, погибшего в ДТП, поблагодарили главу регионального управления Следкома Дениса Головкина и его коллег за расследование причин дорожно-транспортного происшествия. В четверг, 27 ноября, они попали на прием к руководителю ведомства, сообщается на сайте СУ СК по Прикамью

«Жители Пермского муниципального района поблагодарили руководителя следственного управления Дениса Валерьевича и коллектив Пермского межрайонного следственного отдела за оперативность, скрупулезность и установление истины при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту гибели их родственника в результате ДТП», — сообщает пресс-служба следственного управления СК по Пермскому краю.

Александр Бако являлся многократным победителем и призером соревнований всероссийского уровня. 7 августа во время тренировки на трассе его сбила машина. В результате ДТП спортсмен получил серьезные травмы. Несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но в сентябре мужчина скончался. Происшествие вызвало общественный резонанс. По факту аварии следователями краевого управления Следкома незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Водителя, который сбил велогонщика, установили по камерам наружного наблюдения.

