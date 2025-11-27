Опасная работа: более половины пермяков получили производственные травмы в 2025 году

Каждый третий (33%) сообщил о повреждениях средней тяжести Фото: Илья Московец © URA.RU

Свыше половины опрошенных пермяков (53%) сообщили, что они сами, или их знакомые, получали за 2025 год производственные травмы. В 52% случаев они оказались легкими. Однако каждый третий (33%) сообщил о повреждениях средней тяжести, а 15% — о тяжелых травмах. Всего в исследовании, проведенном методом онлайн-анкетирования, приняли участие 1840 жителей крупных городов России.

«Большая часть опрошенных (49%) списывают произошедшее на несчастный случай, 33% видят причину в халатности коллег. Еще 8% винят в этом своего работодателя», — рассказали URA.RU в пресс-службе Группы Ренессанс страхование.

Самым распространенным фактором риска для здоровья на работе, по мнению респондентов, является опасное оборудование — такой вариант ответа выбрали 45% опрошенных. Еще 35% связывают рабочие риски с работой в специфическом месте, а 38% видят риск во взаимодействии с другими людьми. При этом подавляющее большинство опрошенных (81%) отметили, что их работодатель уже ввел меры по покрытию рисков для работников предприятия.

Чтобы постараться снизить последствия рисков или избежать их работодатели страхуют подчиненных (61%) или устанавливают дополнительные технические системы безопасности (28%), 39% руководителей делают сотрудникам надбавки к зарплате за риск, а каждый пятый нанимает дополнительный персонал.