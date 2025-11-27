В Перми продают одну из лучших бургерных

Заведение становилось победителем премий Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми выставлена на продажу бургерная «Батя», которая расположена на улице Екатерининской. Сервис 2ГИС в 2022 году признал это заведение лучшим стритфудом года. Информация о продаже опубликована на сайте бесплатных объявлений.

«Продается бургерная „Батя“. Заведение работает почти 10 лет. Продажа „под ключ“», — пишет продавец.

Уточняется, что в стоимость входит все оборудование. Сотрудники не планируют уходить после смены владельца. По словам продавца, он не успевает заниматься этим бизнесом из-за занятости на других проектах, поэтому продает кафе. Бургерная продолжает работать в прежнем режиме.

