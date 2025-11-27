В Перми продают одну из лучших бургерных
Заведение становилось победителем премий
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми выставлена на продажу бургерная «Батя», которая расположена на улице Екатерининской. Сервис 2ГИС в 2022 году признал это заведение лучшим стритфудом года. Информация о продаже опубликована на сайте бесплатных объявлений.
«Продается бургерная „Батя“. Заведение работает почти 10 лет. Продажа „под ключ“», — пишет продавец.
Уточняется, что в стоимость входит все оборудование. Сотрудники не планируют уходить после смены владельца. По словам продавца, он не успевает заниматься этим бизнесом из-за занятости на других проектах, поэтому продает кафе. Бургерная продолжает работать в прежнем режиме.
Сеть бургерных «Батя» открыл Андрей Котов в 2016 году. Заведения находились на улицах Куйбышева, Уральская и Екатерининская. Кафе на Уральской закрыли в 2018 году, тогда же объявили о продаже бургерной на улице Куйбышева, которая позже тоже перестала работать.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!