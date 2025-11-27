Логотип РИА URA.RU
Общество

С карты Пермского края исчезнут четыре деревни

В Пермском крае упразднят четыре опустевших населенных пункта
27 ноября 2025 в 17:21
В настоящее время в данных населенных пунктах никто не проживает

Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты думы Верещагинского муниципального округа (Пермский край) приняли решение о ликвидации разъезда поселок Путино. И деревень Верхняя Ознобиха, Павличата и Старая Мельница.

«Данные населенные пункты в настоящее время не имеют постоянного населения. После этого планируется направить в Законодательное Собрание края проект закона, касающийся административно-территориальных изменений в Верещагинском муниципальном округе», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Ранее URA.RU публиковало большой материал о том, какие деревни исчезли с карты Пермского края в 2024 году. Их стало на два десятка меньше.

