С карты Пермского края исчезнут четыре деревни
В настоящее время в данных населенных пунктах никто не проживает
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутаты думы Верещагинского муниципального округа (Пермский край) приняли решение о ликвидации разъезда поселок Путино. И деревень Верхняя Ознобиха, Павличата и Старая Мельница.
«Данные населенные пункты в настоящее время не имеют постоянного населения. После этого планируется направить в Законодательное Собрание края проект закона, касающийся административно-территориальных изменений в Верещагинском муниципальном округе», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее URA.RU публиковало большой материал о том, какие деревни исчезли с карты Пермского края в 2024 году. Их стало на два десятка меньше.
