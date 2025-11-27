С карты Пермского края исчезнут четыре деревни

В настоящее время в данных населенных пунктах никто не проживает Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты думы Верещагинского муниципального округа (Пермский край) приняли решение о ликвидации разъезда поселок Путино. И деревень Верхняя Ознобиха, Павличата и Старая Мельница.

«Данные населенные пункты в настоящее время не имеют постоянного населения. После этого планируется направить в Законодательное Собрание края проект закона, касающийся административно-территориальных изменений в Верещагинском муниципальном округе», — сообщает telegram-канал «На местах».