Power bank уничтожил диван пермяков
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми едва не произошла трагедия из-за оставленного на диване портативного зарядного устройства. Инцидент произошел на улице Моторостроителей.
«В квартире семьи с двумя детьми ночью возникло возгорание — его причиной стало портативное зарядное устройство, которое лежало на диване. Родители вовремя проснулись и заметили огонь. Они оперативно вызвали пожарных и смогли самостоятельно ликвидировать возгорание до их прибытия», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватель МЧС России проводит расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!