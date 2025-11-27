Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Power bank уничтожил диван пермяков

МЧС: оставленный на диване power bank чуть не стал причиной трагедии в Перми
27 ноября 2025 в 15:36
В результате происшествия никто не пострадал

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми едва не произошла трагедия из-за оставленного на диване портативного зарядного устройства. Инцидент произошел на улице Моторостроителей.

«В квартире семьи с двумя детьми ночью возникло возгорание — его причиной стало портативное зарядное устройство, которое лежало на диване. Родители вовремя проснулись и заметили огонь. Они оперативно вызвали пожарных и смогли самостоятельно ликвидировать возгорание до их прибытия», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале. 

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватель МЧС России проводит расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.

