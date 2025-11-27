Power bank уничтожил диван пермяков

В Перми едва не произошла трагедия из-за оставленного на диване портативного зарядного устройства. Инцидент произошел на улице Моторостроителей.

«В квартире семьи с двумя детьми ночью возникло возгорание — его причиной стало портативное зарядное устройство, которое лежало на диване. Родители вовремя проснулись и заметили огонь. Они оперативно вызвали пожарных и смогли самостоятельно ликвидировать возгорание до их прибытия», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.