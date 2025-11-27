В Перми из-за пробок существенно задерживается общественный транспорт

Отставание трансопрта от графика достигает более 20 минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Задержки общественного транспорта в Перми достигаю 20 минут. Это связано с пробками, которые вечером сковали город. О транспортном коллапсе сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранса».

«Задержки на ряде маршрутов достигают 20 минут. В некоторых случаях они могут превышать это время», — уточнили в гортрансе.