В Перми из-за пробок существенно задерживается общественный транспорт
27 ноября 2025 в 19:25
Отставание трансопрта от графика достигает более 20 минут
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Задержки общественного транспорта в Перми достигаю 20 минут. Это связано с пробками, которые вечером сковали город. О транспортном коллапсе сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранса».
«Задержки на ряде маршрутов достигают 20 минут. В некоторых случаях они могут превышать это время», — уточнили в гортрансе.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» индекс пробок в Перми составляет 8 из 10 возможных баллов. Движение затруднено на центральных улицах города, шоссе Космонавтов и в сторону Коммунального моста.
