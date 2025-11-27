Старинные храмы, ГЭС и родина первого в России алмаза: как выглядит Пермский край из космоса

Снимки, сделанные космическими аппаратами с околоземной орбиты, впечатляют Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Храм Николая Чудотворца в Ныробе, Богоявленская церковь в Соликамске и другие старинные храмы Пермского края попали в объектив космических аппаратов Роскосмоса во время зондирования Земли. Фотографии, в разные годы сделанные с околоземной орбиты аппаратами «Ресурс-П» и «Канопус-В», опубликованы на сайте госкорпорации.

«Туристические красоты России с российских спутников дистанционного зондирования Земли: Троицкое городище (Чердынь), Богоявленская церковь (Соликамск), Никольская церковь (Ныроб), Спасо-Преображенский собор (Усолье), Вознесенско-Феодосиевская церковь (Пермь)», — указано в подписях к снимкам. Также на сайте Роскосмоса можно увидеть снимки Камской и Воткинской гидроэлектростанций, поселка Промысла, расположенного недалеко от границы между Европой и Азией.

Троицкое городище является археологическим памятником. Его возвели предки коми-пермяков, жившие в IX–XV веках. До наших дней оно не сохранилось, но в XIX веке на месте остатков городища была возведена деревянная часовня. Храм Николая Чудотворца в Ныробе (Никольская церковь) — один из старейших памятников зодчества в Пермском крае, ему более трех веков. Поселок Промысла, расположенный в Горнозаводском округе, ранее являлся поселком алмазодобытчиков. Первый в России и Европе алмаз обнаружили именно здесь.

