Пермские торговые сети предостерегли от повышения цен перед Новым годом

Пермское УФАС обратилось к розничным продавцам с призывом соблюдать антимонопольное законодательство и не допускать необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это касается периода повышенного спрос — перед новогодними праздниками.

«УФАС примет меры против выявленных нарушений. И будет пресекать любые проявления недобросовестного поведения со стороны торговых сетей», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».