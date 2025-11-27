Логотип РИА URA.RU
Пермские торговые сети предостерегли от повышения цен перед Новым годом

Пермское УФАС: цены на продукты перед Новым годом будут контролироваться
27 ноября 2025 в 17:59
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Пермское УФАС обратилось к розничным продавцам с призывом соблюдать антимонопольное законодательство и не допускать необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это касается периода повышенного спрос — перед новогодними праздниками.

«УФАС примет меры против выявленных нарушений. И будет пресекать любые проявления недобросовестного поведения со стороны торговых сетей», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Оно уже направило соответствующие предупреждения в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей России. А также торговым сетям ГК Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О»Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса».

