Пермские торговые сети предостерегли от повышения цен перед Новым годом
УФАС примет меры против выявленных нарушений
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Пермское УФАС обратилось к розничным продавцам с призывом соблюдать антимонопольное законодательство и не допускать необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это касается периода повышенного спрос — перед новогодними праздниками.
«УФАС примет меры против выявленных нарушений. И будет пресекать любые проявления недобросовестного поведения со стороны торговых сетей», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».
Оно уже направило соответствующие предупреждения в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей России. А также торговым сетям ГК Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О»Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!