Прокуратура одержала победу в борьбе против еще одного пермского бывшего мэра-старожила

Формулировку увольнения экс-главы Сивы повторно изучат в Пермском краевом суде
27 ноября 2025 в 18:16
В начале 2025 года прокуратура выдвинула требование изменить формулировку увольнения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с аргументами прокуратуры Пермского края и постановил отправить на повторное рассмотрение дело об изменении формулировки увольнения бывшего главы Сивинского округа (Пермский край) Юрия Кабанова. Теперь иск будет повторно рассмотрен в краевом суде.

«Суд общей юрисдикции поддержал позицию прокуратуры о необходимости отмены обжалуемых судебных постановлений. И вернул административное дело в Пермский краевой суд для его повторного рассмотрения», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

URA.RU сообщало о том, что Юрий Кабанов подал в отставку до окончания срока своих полномочий осенью 2024 года. В начале 2025 года прокуратура выдвинула требование изменить формулировку увольнения в связи с обнаруженными нарушениями закона «О противодействии коррупции».

Это требование возникло в контексте уголовного дела, в котором фигурировал бывший заместитель главы округа Виталий Полушкин. Он заключил контракт на ремонт муниципальной котельной с местным предпринимателем, который, по данным следствия, приходится родственником чиновнику. Сумма контракта составила 805 тысяч рублей, а в результате бизнесмен был оштрафован на 60 тысяч рублей.

В марте 2025 года Верещагинский суд отклонил иск прокуратуры и сохранил первоначальную формулировку увольнения бывшего главы округа. Позднее Пермский краевой суд подтвердил это решение. В связи с этим прокуратура обратилась в кассационную инстанцию.

